«مستقبل وطن»: مبادرة منتدى شباب العالم تدعم جهود مصر لإرساء السلام في فلسطين

قال الدكتور عماد نجيب، القيادي بحزب مستقبل وطن، إنّ إطلاق منتدى شباب العالم مبادرة جديدة بعنوان «شباب من أجل إحياء الإنسانية»، والتي بدأت فعالياتها اليوم، تأتي إيمانًا بالدور المحوري لمنتدى شباب العالم في تقديم الدعم وإحلال السلام في جميع أرجاء العالم.

وأوضح نجيب أنّ المبادرة تهدف إلى توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات، وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

وتابع القيادي بحزب مستقبل وطن، في بيان له، أنّ منتدى شباب العالم يحظى باهتمام عالمى، ومن ثم فالمبادرة سيكون لها دور كبير في آليات التأثير والدعم الإنساني وتوحيد الجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

وأضاف أنّ المبادرة تشهد حضورا لنشطاء ومؤثري العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا لتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وتأكيد الدور المحوري الذي يلعبه المنتدى في القضايا الدولية، وترسيخ لمبدأ إرساء السلام في المنطقة.

وأكد الدكتور عماد نجيب، أنّ منتدى شباب العالم يبذل جهودا كبيرة تتكامل مع الدور الكبير الذي تبذله الدولة المصرية سياسيا وإنسانيا لدعم القضية الفلسطينية، وهذه التحركات تعزز الفرصة لتحرك المجتمع الدولي نحو تلبية رؤية الدولة المصرية لوقف إطلاق النار وحل الدولتين لوقف الحرب الغاشمة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين.