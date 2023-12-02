الحرية المصري ينظم مؤتمرا جماهيريا بكفر الشيخ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

انطلق منذ قليل، المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة عبدالخالق غنيم، أمين المحافظة، مع لفيف من أهالي وقيادات الحزب والقيادات السياسية بالمحافظة، وذلك ضمن جهود أمانة الحزب بالمحافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية «2024 - 2030»، وفي إطار حملة الحزب مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، والقرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

جاء هذا بحضور النائب أحمد مهني، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، والدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة، وعبد الخالق غنيم، أمين المحافظة، وأحمد كمال، أمين مساعد القاهرة.

وحضر أيضا أعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بكفر الشيخ، وعدد من النواب، وهم: النائب اللواء سعيد عمارة والنائب ياسر منير والنائب السيد شمس الدين.

ورحب عبد الخالق غنيم، أمين المحافظة، بالحضور، مؤكدًا أن محافظة كفر الشيخ تقف خلف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وتدعمه لفترة رئاسية جديدة، خاصة وأن مصر تشهد ظروفًا مختلفة على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية، ما يستدعي وجود قائد وطني قوي لقيادة هذه المرحلة.

وتحدث غنيم عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة بالمحافظات والمبادرات الأهلية والمشروعات التنموية التي غيرت وجه مصر بشكل عام والقرى والمحافظات بشكل خاص.