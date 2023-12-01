انطلاق مؤتمر «الحرية المصري» بالدقهلية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

انطلق منذ قليل، المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري بمحافظة الدقهلية، برئاسة عبد الفتاح الديب، أمين المحافظة، مع لفيف من أهالي وقيادات الحزب والقيادات السياسية بالمحافظة، وذلك ضمن جهود أمانة الحزب بالمحافظة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية «2024- 2030»، وفي إطار حملة الحزب «مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار».

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، والقرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

جاء هذا بحضور النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم، والدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة، واللواء عبد الرحمن راشد، أمين محافظة القليوبية، وبرئاسة عبدالفتاح الديب أمين الدقهلية، والنائب محمود العزب نائب ميت غمر، وعدد من قيادات الحزب بمحافظة الشرقية.

مؤتمر حزب الحرية المصري

وأكد «مهنى» ضرورة حث الناخبين على الذهاب إلى المقرات الانتخاببة، والإدلاء بالأصوات، مضيفًا أنّ المشاركة الانتخابية هي ضرورة كفلها الدستور لكل من تنطبق عليهم الشروط للإدلاء بالصوت الانتخابي، منوهًا أنّ مشاركة جميع المصريين في الانتخابات الرئاسية والتعبير عن آرائهم يعد من أبهى صور الديمقراطية.

حملات توعية

وأوضح مهنى، أنّ الحزب أطلق حملات توعية لحث الناخبين على المشاركة في فاعلية بالتصويت بالانتخابات الرئاسية، ولاقت الحملات تفاعلًا كبيرًا مع المواطنين، وتم استهداف المواطنين فى القرى والنجوع والمراكز المختلفة.

وطالب جميع المواطنين بالنزول والمشاركة الانتخابية، مؤكدًا أنّ الحزب سوف يذلل الصعاب أمام الناخبين بجميع المحافظات، وسيكون هناك لجان إلكترونية بالمقرات أمام اللجان لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم وتسهيل طريقة الانتخاب عليهم من خلال شباب الحزب.

وأكد الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد بحزب الحرية المصري، أنّ مصر تحتاج في تلك الفترة التي تشهدها المنطقة من تحديات وصعاب، لقائد حكيم قادر على مواجهة التحديات والتصدي لمخططات الفوضي التي يحاول أعداء مصر جرها إليها، لذلك يقف الشعب المصري، خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة الأمن والأمان وبناء المستقبل.

وأكدت الدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة بالحزب، وعضو مجلس النواب، أهمية دور المرأة وتوعيتها في تنشئة جيل منتمي للوطن، فالمرأة المصرية هي أم البطل والشهيد والمهندس والضابط والمدرس ولها دور كبير في بناء المجتمعات.

وأضافت أنّ المرأة المصرية عليها دور قوي أيام 10، 11، 12 ديسمبر، بالاصطفاف أمام اللجان واختيار مرشح رئاسي لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات.

وأكد الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم بحزب الحرية المصري، أنّ مؤتمر الحزب بالدقهلية، يأتي ضمن سلسلة مؤتمرات عقدها الحزب بمختلف نطاق الجمهورية، معلنًا دعمه للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أنّ الشعب المصري شعب واعي ويقف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة ومسار البناء والتنمية فى مصر، وسيقدم ملحمة قوية بالخروج والاصطفاف أمام اللجان الانتخابية لتوجيه رسالة للعالم أجمع.

ورحب عبد الفتاح الديب، أمين الدقهلية، بالحضور مؤكدًا دعم جميع أهالي المحافظة، للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والوقوف خلفه حتى يتثنى لنا استكمال الإنجازات ومسيرة التنمية.