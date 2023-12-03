أستاذ علوم سياسية: الانتخابات الرئاسية بالخارج عكست وعي المصريين

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الانتخابات الرئاسية بالخارج، شهد حالة كبيرة من الزخم، وهذا يعبر عن البعد ووعي المصريين بالخارج بالقضايا التي تواجه الدولة المصرية.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على شاشة «المحور»، أن الانتخابات بالخارج تميزت بحالة من الزخم، ووعي المصريين أغلق الباب أمام محاولات التحريض.

الفترة الحالية شهدت تداخل عوامل كثيرة

وشدد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على أن الفترة الأخيرة شهدت تداخل عوامل كثيرة في الانتخابات المختلفة، مشيرًا إلى أن أزمة غزة والقضية الفلسطينية ستدفع بقوة لنزول ملايين المصريين للانتخابات.

أهمية القضايا الخارجية

وأوضح أن القضايا الخارجية ربما تستبق الموضوعات السياسية والاقتصادية، والتصويت سيكون هدفه بشكل كبير للحفاظ على مقدرات الدولة ومواجهة التحديات الخارجية.