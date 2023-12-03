240 مستفيدا من معسكرات سفراء «مشواري» بسيدي غازي في كفر الشيخ

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ تدريبات سفراء مشواري، لتنمية المهارات الحياتية، وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية لتمكين الشباب» ومنظمة اليونيسف، وتستهدف الورش التدريبية المرحلة العمرية للنشء من 10 - 14 عاماً، بمراكز شباب الرملة والخادمية بسيدي غازي، خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر الجاري بمشاركة 240 مستفيدا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وكيل الوزارة: البرنامج يهدف لتنمية مهارات النشء والشباب

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ البرنامج يهدف لتنمية مهارات النشء والشباب من أجل بناء مستقبل أفضل، وأنّ البرنامج يستهدف تنفيذ ورش العمل التي تؤسس لديهم المهارات الشخصية، التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، وحب المشاركة.

وأشار «محروس»، إلى أنّ المديرية تدعم انتشار تدريب المهارات الحياتية والمشروعات الصغيرة للنشء والشباب من خلال مراكز الشباب والمدارس والمعاهد الأزهرية داخل محافظة كفر الشيخ لكى تعود الاستفادة على أبناء المحافظة.

تدريبات معسكرات سفراء مشواري

ترأس التدريب إيمان القفاص، ونورهان الملاح، وصابرين رأفت، ويمني الحسيني، وميار محمود، وميرنا البنا، وخديجة عادل، سفراء برنامج مشواري، بإشراف منال جمال، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان، مدير عام الإدارة العامة للتدريب والمشروعات الناشئة، وإشراف تنفيذي مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، بحضور مصطفى عامر مدير إدارة شباب سيدي غازي، ومتابعة تنفيذ حسن الدسوقي، منسق التدريب بالمحافظة.