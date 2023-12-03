وكيل «صحة كفر الشيخ» الجديد يبدأ مهام عمله بإحالة المقصرين للتحقيق

بدأ الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة الجديد بكفر الشيخ، عمله بمديرية الشؤون الصحية بجولة تفقدية لوحدتي القرضا وسخا، حيث تلاحظ له بعض المخالفات المٌتعلقة بالمبنى والتجهيزات، كما لٌوحظ تغيب بعض القوى البشرية بالوحدة عن العمل إلى جانب انصراف البعض بدون إذن.

تحويل المقصرين في أداء واجبات عملهم إلى الشئون القانونية

وعلى الفور استدعى وكيل الوزارة، الدكتورة آمال حجاج، مدير عام الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورة وسام الحشاش، مدير إدارة كفر الشيخ الصحية، وبعد وصولهم إلى الوحدة قاموا بالعمل على تلافي السلبيات، وإزالة المخالفات على رأس العمل، كما تم تحويل المقصرين في أداء واجبات عملهم إلى الشئون القانونية.

ثم توجه وكيل وزارة الصحة، إلى ديوان عام محافظة كفر الشيخ لحضور اجتماع مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حيث وجّه المحافظ بضرورة وضع جودة الخدمة الصحية المقدمة للمريض على رأس أولويات المديرية، كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية، مُكلفاً بضرورة الاهتمام بالمبادرات الرئاسية، وبتحقيق أعلى نسب من حيث جودة الخدمات المقدمة للمرضى من خلالها.

اجتماع مع مديري الإدارات الفنية والإدارية بديوان المديرية

وفي سياق آخر، عقد وكيل الوزارة اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية والإدارية بديوان المديرية، بغرض التعارف، وعرض سياسة العمل في الفترة المقبلة، حيث أكد ضرورة العمل كفريق، والاعتماد الكلي على النتائج الفعلية المتحققة على أرض الواقع.

وأوضح وكيل الوزارة أنّه يعتمد سياسة التشاور والاستماع لمرؤوسيه، بهدف الوصول إلى أعلى درجة من درجات الجودة، مشيراً إلى حرصه على أنّ يكون المكان الذي يتولى مسؤوليته متميزا في تقديم جميع الخدمات الصحية من حيث الجودة والكفاءة.

وكيل الوزارة: شكاوى المواطنين لها أولوية قصوى

كما نبه وكيل وزارة الصحة أنّ شكاوى المواطنين لها أولوية قصوى، ويجب حل مشاكلهم في أماكنها، للوصول إلى الرضا التام من المرضى عن الخدمة الصحية المقدمة لهم.

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قد أصدر قراراً حمل رقم 461 لسنة 2023، بتكليف الدكتور محمد أحمد إبراهيم شقوير، أخصائي طب بشري بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة للعمل وكيلاً لوزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اعتبارًا من 3 ديسمبر 2023 لمدة 3 أشهر، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أي الأجلين أقرب.

الحياة العملية لوكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ

وتدرج «شقوير» في السلم الوظيفي بدايةً من عمله كأخصائي أطفال، ثم نائب مدير مستشفى الوراق المركزي في الفترة من 2015 إلى 2018، ثم عمل مديرًا لإدارة الطوارئ والأزمات في مديرية الصحة بالجيزة في الفترة من 2018 إلى 2019، ثم مديرًا لإدارة الخدمات الطارئة بالرعاية العاجلة بالوزارة في الفترة من 2019 إلى 2020، ثم مديرًا لإدارة الطوارئ بالرعاية العاجلة في الفترة من 2020 إلى 2022، ثم مديرًا عامًا لمستشفى أم المصريين في الفترة من 2022 إلى 2023، وختامًا بتكليفه للعمل وكيلاً لوزارة الصحة بكفر الشيخ بتاريخ 3 ديسمبر 2023.