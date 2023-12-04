تنظيم 16 قافلة طبية وصرف العلاج بالمجان لـ1760 شخصا في كفر الشيخ

نظمت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ 16 قافلة طبية، ضمت جميع التخصصات بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، لإجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان لـ1760 شخصا من أبناء المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تنظيم 16 قافلة طبية وصرف العلاج بالمجان لـ1760 شخصاً بكفر الشيخ

وأكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أنّ القرى التي جرى استهدافها، هي قري «الروس، والزوران، والدقاينة، والزهراء»، بمركز مطوبس، وقري «عاشور، النجار، وأبو عطية، وأبو عليوة»، بمركز سيدي سالم، وقري «حصة الغنيمي، والغنيمة، والطوانسي، والسياسية، وعزبة المقطم»، بمركز قلين.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ جمعية الأورمان نظمت قافلة طبية، بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، لإجراء الكشف والتحاليل الطبية، والأشعة، وصرف العلاج بالمجان لـ1760 شخص من مراكز مطوبس، وسيدى سالم، وقلين، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

المحافظ يُشيد بجهود جامعة كفر الشيخ

وأشاد المحافظ، بجهود جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقى، وما يُقدمه من دعم في مختلف التخصصات بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، فضلاً عن جهود جمعية الأورمان، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.