المرشح الرئاسي فريد زهران: مشاركتي في الانتخابات جاءت لبناء مسار سياسي

كشف المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه قرر الاستمرار في خوض العملية الانتخابية، لضرورة بناء المسار الحقيقي للتغيير السلمي للسلطة.

الكتلة الصلبة على الأرض

وأكد «زهران» في لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: أن أحد أهم قرارته بالنزول للانتخابات هي بناء الكتلة الصلبة على الأرض التي تشارك في التغيير والتصويت عبر المشاركة الانتخابية»، مواصلاً: «صحيح الكتلة دي حالياً على الأرض مش كبيرة لكن نحاول نبنيها ولكن تعلمنا في السياسة أن إلى ممكن يتبنى في سنين ممكن يتبنى في ساعات خاصة أن المزاج العام السياسي لا يمكنه توقع حدوث تغيرات كما حدث في ثورة يناير وغيرها».

ضوء المعطيات توقعات

وأردف: دائما في ضوء المعطيات توقعات التغيير لا تكون بالضرورة صائبة ودقيقة وبالتالي التغيير العام في المزاج السياسي والمواقف ممكن يكون فترة طويلة قد تستغرق سنوات وبالتالي مشاركتي في الانتخابات تعني أني أشارك في بناء مسار سياسي وأساهم في اختيار التغيير السلمي والآمن وديموقراطي للسلطة في مصر بخلاف الطريقة التي اعتدناها لعقود طويلة».