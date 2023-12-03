المرشح الرئاسي فريد زهران يعقد مؤتمرا جماهيرا في القليوبية غدا

تعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، غدا، عقد مؤتمرا جماهيريا في القليوبية، للتعريف بالبرنامج الانتخابي للمرشح ومحاوره الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأوضحت الحملة أن المؤتمر سيعقد الساعة 7 مساء، في مركز الخانكة، قرية سندوة، دوارآل بكير، لعرض البرنامج الانتخابي الخاص به.

وعقدت أمس حملة فريد زهران مؤتمرا جماهيريا بمحافظة الأقصر الذي شهد إقبالا كثيفا من المواطنيين، وأعضاء من حملته الانتخابية لعرض برنامجه الانتخابي ورؤيته للخروج من التحديات الحالية.

انتخابات المصريين بالخارج

وأعلنت الحملة استمرار متابعة الغرفة المركزية لعمليات تصويت المصريين في الخارج، خلال اليوم الثالث والأخير من الانتخابات في الخارج.