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حملة المرشح فريد زهران: نرصد كل ملاحظات المصريين في الخارج

كتب:

أحمد الشرقاوي
02:48 م | السبت 02 ديسمبر 2023
حملة المرشح الرئاسي فريد زهران

حملة المرشح الرئاسي فريد زهران

أعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، متابعتها لعملية تصويت المصريين في الخارج على الانتخابات الرئاسية 2024.

نتابع عملية تصويت المصريين في الخارج

وقالت منى الشماخ، مقررة اللجنة الإعلامية بحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، في تصريحات لـ«الوطن» إن الغرفة المركزية للحملة رصدت أمس، عددا من الملاحظات من المصريين بالخارج، بسبب بعد مراكز الاقتراع عن أماكن سكنهم وعملهم، الأمر الذي يتطلب وقتًا ونفقاتٍ لا يستطيع البعض تحملها.

وأضافت «الشماخ»، أن الغرفة المركزية للحملة تتابع تصويت المصريين في الخارج اليوم، ولم ترصد أي شكاوى حتى الآن، لكن في نهاية اليوم سنعلن كل التفاصيل، فضلا عن أن نسبة تصويت المصريين في الخارج جيدة حتى الآن.

وأوضحت أن غرفة العمليات المركزية لحملة المرشح الرئاسي ومقرها في المقطم، ترصد كل الملاحظات من المواطنين في الداخل والخارج، مناشدا جميع المواطنين المصريين بالخارج، الاستمرار في الإقبال على التصويت، باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن، وضمان للتداول السلمي للسلطة، وتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي الآمن.

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