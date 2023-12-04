إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقصف أطراف بلدتي الخيام وكفركلا جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال قصفت أطراف بلدتي الخيام وكفركلا جنوب لبنان، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وسقط العديد من الشهداء والإصابات في الضربات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، بينهم أطفال ونساء، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.