«مسلم»: أحداث غزة انعكست بشكل كبير على الانتخابات الرئاسية المصرية

قال الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ أحداث غزة انعكست بشكل كبير على الانتخابات الرئاسية لدينا، لأن موقف مصر واضحا من القضية الفلسطينية، ويعد امتدادا لموقفها عبر العصور، لافتًا إلى أن مصر لا يصح ولا يمكن أن تفعل غير ذلك.

الناس وجدت الأمن والاستقرار

وأضاف «مسلم»، في حواره مع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر قناة النهار: الناس وجدت الأمن والاستقرار، الذي كان يعتقده البعض «مجرد تهريج»، واكتشفوا بعدها أنها نعمة لم نكن ندركها، في ظل التقلبات بمنطقة الشرق الأوسط.

الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أنّ الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، تمت بشكل أفضل، وكان هناك إقبال كثيف من المصريين واهتمام منهم، وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم.

وأكد أن الرئيس السيسي سار في طريق الأمن والتنمية والتطوير، لافتا إلى وجود 3 مرشحين يمثلون أحزاب مختلفة برفقة الرئيس السيسي، وعلى الشعب المصري أن يعي أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.