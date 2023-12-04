رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية

كتب:

حسن سمير
03:21 ص | الإثنين 04 ديسمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية.

كما أعلن إعلام فلسطيني، بأن قوات الاحتلال تقتحم بلدة السموع جنوبي مدينة الخليل.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 15,523 شهيدا وإصابة 41,316 مواطنا، و70% من الضحايا أطفال ونساء، كما استشهد 281 من الكوادر الصحية وأصيب المئات، فيما دمر الاحتلال 56 مركبة إسعاف خلال عملها وقتل من فيها من الطواقم والجرحى كما دمر 56 مؤسسة صحية، وأخرج 26 مستشفى و46 مركزا للرعاية الأولية عن العمل.

اقرأ المزيد:

رئيس الأركان الإسرائيلي يعترف: فشلنا أمام الفصائل الفلسطينية في جنوب غزة

تجدد القصف المدفعي للاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل دخانية على مراكز إيواء النازحين شمال قطاع غزة

أستاذ علوم سياسية: الموقف المصري تجاه أزمة غزة سيذكره التاريخ
بقلم حسن سمير