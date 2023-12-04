إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية.

كما أعلن إعلام فلسطيني، بأن قوات الاحتلال تقتحم بلدة السموع جنوبي مدينة الخليل.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 15,523 شهيدا وإصابة 41,316 مواطنا، و70% من الضحايا أطفال ونساء، كما استشهد 281 من الكوادر الصحية وأصيب المئات، فيما دمر الاحتلال 56 مركبة إسعاف خلال عملها وقتل من فيها من الطواقم والجرحى كما دمر 56 مؤسسة صحية، وأخرج 26 مستشفى و46 مركزا للرعاية الأولية عن العمل.