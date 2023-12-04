تفاصيل فيروس جديد في الصين يثير الذعر.. بدأ بالانتشار في العديد من الدول

سجلت الصين والدنمارك وفرنسا زيادة في حالات الإصابة بالتهاب الرئة لدى الأطفال نتيجة لانتشار بكتيريا المفطورة الرئوية، الأمر الذي أثار الذعر في كثير من الدول خوفا من انتشاره، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

زيادة عدد حالات الإصابة بالتهاب الرئة

وذكرت شبكة «سي إن إن» أنه في إحدى مقاطعات ولية أوهايو الأمريكية سجلت زيادة في حالات الإصابة بالتهاب الرئة، وأن البكتيريا يمكنها أن تتسب في تفشى الالتهاب الرئوي كل سنة أو 3 سنوات.

وأشارت إلى أن الوضع قد يكون أكثر تعقيدًا هذا العام في الولايات المتحدة وأوروبا بالمقارنة مع الأعوام السابقة.

ألمانيا تسجل انتشار التهاب الرئة

وسجلت ألمانيا في فترة سابقة انتشار التهاب الرئة الناجم عن بكتيريا «المفطورة الرئوية»، وأعلنت الصين أيضًا أن الموجة الأخيرة من التهابات الجهاز التنفسي ناجمة عن تداخل فيروسات شائعة مثل فيروس الأنفلونزا وفيروسات الأنف والفيروس التنفسي، بالإضافة إلى البكتيريا مثل «المفطورة الرئوية»، وهي السبب الشائع للعدوى في الجهاز التنفسي.