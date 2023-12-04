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الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 77 من جنوده في غزة

كتب:

حسن سمير
07:09 ص | الإثنين 04 ديسمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 77 جنديا وضابطا في غزة.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية.

وسمحت الهدنة - التي استمرت 7 أيام - بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

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