كاتبة فلسطينية: إسرائيل مُصرة على استخدام جريمة الإبادة الجماعية في غزة 

قالت الكاتبة السياسية نور العودة، إن الحكومة الإسرائيلية مُصرة على استخدام جريمة الإبادة الجماعية لتحقيق تهجير السكان في قطاع غزة ولتصفية القضية الفلسطينية.

جيش الاحتلال يستهدف كل شيء في فلسطين

وأوضحت الكاتبة السياسية نور العودة، خلال مداخلة هاتفية من رام الله، عبر برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن جيش الاحتلال لم يستهدف قطاع غزة فقط، بل يستهدفون كل شيء في فلسطين، لافتة إلى أن الدول العربية والإسلامية تمتلك ما يكفي من الأوراق لتغيير المعادلة وممارسة وقف العدوان على قطاع غزة، من جيش الاحتلال.

وتابعت الكاتبة السياسية نور العودة، أن العالم والعواصم الغربية، تبيع لنا حديث لكي نطمئن أنها مازالت قادرة على الحديث مايلتزم مع القانون الدولي، ولكنها تساند وتشارك إسرائيل في هذا العدوان، موضحة أن بريطانيا أعلنت أنها سترسل طائرات تجسس فوق سماء قطاع غزة لمساعدة إسرائيل في عدواننا.