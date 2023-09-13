وكالة الفضاء المصرية: مصر سات 2 جاهز للإطلاق ديسمبر المقبل

أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن الشراكة المصرية الصينية تحققت خلال الفترة الماضية في مجال الفضاء، في عدد من المشروعات التي منها إنشاء وتشغيل مركز تجميع وتكامل، واختبار الأقمار الصناعية «AITC»، وهو أكبر مركز في أفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى عمل الخبراء الصينيون خلال السنوات الثلاث الماضية مع مهندسو وكالة الفضاء المصرية على تطوير القمر الصناعي «مصر سات 2»، الذي جرى اختباره بنجاح، وهو جاهز للإطلاق في ديسمبر 2023.

بناء أسس قوية لتكنولوجيا الفضاء في مصر

وأضاف «صدقي» خلال إلقاء كلمته في حفل المركز الثقافي الصيني بمناسبة احتفال فعالية «حُلمي»: إنه ليسعدني كثيرًا أن أحتفل معكم بحدث اليوم «حلمي في الفضاء»، الذي يربط رواد الفضاء الصينيين بالناشئين الأفارقة، التي يتوقع أن تساهم مشاركة الناشئ الحديث من المصريين والأفارقة في الأنشطة المتعلقة بالفضاء، في تعزيز وتوسيع التعاون المصري الصيني مع أفريقيا والشرق الأوسط، وتحقيق استفادة كبيرة من الاستثمار الضخم في بناء أسس قوية لتكنولوجيا الفضاء بمصر، في إطار الشراكة والصداقة الاستراتيجية وطويلة الأمد بين مصر والصين، حيث يشكل الفضاء جزءًا أساسيًا من مثل هذه الشراكة.

وأوضح أن مجالات التعاون تمثلت في تدريب المهندسين المصريين على تصميم وتجميع وتكامل الأقمار الصناعية من طراز ميني سات، وأن حدث اليوم يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لوكالة الفضاء المصرية، لنشر الوعي المجتمعي الخاص بتكنولوجيات وعلوم الفضاء، وتأهيل جيل جديد قادر على تقديم أفكار مبتكرة، والمشاركة في هذا المجال المتنامي بسرعة.

تطوير قمر التنمية الأفريقي

وأكد أن ما يتم الاحتفال به اليوم، يتكامل بشكل جيد مع الشراكات الجارية حاليا بين مصر وأفريقيا، حيث نعمل حاليا على تطوير قمر التنمية الأفريقي بالتعاون مع غانا وكينيا وأوغندا ونيجيريا وجنوب السودان، بالإضافة إلى ذلك، نعمل مع كينيا وأوغندا على كاميرا لاستشعار من البعد، والجاري وضعها على منصة بارتولوميو، التي طورتها شركة إيرباص على محطة الفضاء الدولية، ومن المتوقع أن يسهم ذلك، مع استضافة مقر الوكالة الأفريقية للفضاء على أراضي مدينة الفضاء المصرية، في زيادة مشاركة الناشئ الأفريقي في أنشطة مشابهة لما نحتفل به اليوم.

ولفت إلى أن مصر ملتزمة بالكامل ببذل أقصى جهد لدعم التعاون الصيني الأفريقي في مجالات تنموية متنوعة، مع التركي على مجال الفضاء، لما له من أهمية استراتيجية في خلق مستقبلًا مشرقًا للنشء الجديد في القارة الأفريقية.