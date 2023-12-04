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«الإسكان» تكشف تفاصيل المخطط الاستراتيجي لمدينة ملوي الجديدة في المنيا

كتب:

أيمن حمزة
10:18 ص | الإثنين 04 ديسمبر 2023
قيادات الإسكان يتفقدون مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بصعيد مصر

قيادات الإسكان يتفقدون مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بصعيد مصر

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، المخطط العام لمدينة ملوي الجديدة، والتي تقع ضمن إقليم شمال الصعيد بمحافظة المنيا شرق طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي، موضحا أن المرحلة الأولى ستكون على مساحة 880 فدانا، ومنها المرحلة العاجلة بمساحة 91 فدانا، بجانب المنطقة الصناعية على مساحة 1310 أفدنة،.

ويتضمن المخطط التفصيلي للمدينة (منطقة عمارات جنة – منطقة الأراضي السكنية المتميزة – منطقة عمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين – منطقة خدمات المرحلة الأولى – منطقة عمارات سكن مصر – منطقة الأراضي السكنية الأكثر تميزا)، ومن المستهدف أن تستوعب 1.4 مليون نسمة.

معدلات تنمية مدينة ملوي الجديدة

وأوضح المهندس وليد عبدالرحمن حجاجي، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أن مشروعات الإسكان الجارية بمدينة ملوي الجديدة، تشمل تنفيذ 32 عمارة تضم 1024 وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها بمشروع جنة، وجارٍ تنفيذ 180 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين – محور محدودي الدخل.

وأضاف، أنه بالنسبة لمشروعات الخدمات، جارٍ تنفيذ مبانى (حضانة – سوق تجارية نموذج 8 محال – مدرسة سعة 42 فصلا – وحدة صحية).

وفيما يتعلق بقطاع المرافق والكهرباء بمدينة ملوي الجديدة، يجرى حاليا تنفيذ شبكات المرافق (مياه - صرف صحي – ري - طرق ) للمنطقة الغربية بالمرحلة الأولى بمساحة 400 فدان، والمنطقة الشرقية من المرحلة الأولى بمساحة 480 فدانا، وجارٍ تنفيذ أعمال شبكات المرافق لمساحة 400 فدان، وجارٍ تنفيذ أعمال التغذية الرئيسية للكهرباء، وشبكة الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة للمرحلة العاجلة.

وأشار رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة إلى أنه جارٍ طرح تنفيذ (مشروع تنسيق الموقع العام لعمارات جنة - نقطة إسعاف بمركز خدمات المرحلة الأولى – نقطة شرطة ونقطة إطفاء - مشروع شبكات المرافق لمنطقة سكن لكل المصريين والخدمات بمساحة 25 فدانا - مشروع زراعة مدخل المدينة وحرم وصلة الطريق الصحراوي الغربي)، ونوه بأن المدينة ستضم منطقة صناعية بمساحات وأنشطه متنوعة.

 

 

 

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.