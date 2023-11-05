خبير: الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق نجاحا فعليا على أرض الواقع في حربه على غزة

كشف العميد محمود محيي الدين، خبير الأمن القومي، أنَّ المحتل لم ينجح حتى الآن، في تحقيق أهدافه من الحرب على غزة، وفي مقدمتها احتلالها.

«محيي الدين»: العدو الإسرائيلي لم يحقق نجاحاً فعلياً في حرب غزة

وأضاف «محيي الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، للإعلامية لميس الحديدي، والمُذاع على شاشة «ON»، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق نجاحاً فعلياً على أرض الواقع من الحرب على غزة، رغم كل هذه الضربات والعنف المفرط.

ما قاله وزير التراث الإسرائيلي لا يجب اعتباره «زلة لسان»

وتابع خبير الأمن القومي، أنَّه بالنسبة إلى تصريحات وزير التراث لدولة الاحتلال، عميحاي إلياهو، والمنتمي لـ حزب اليمين المتطرف، فلا يجب علينا اعتبار ما قاله مجرد «زلة لسان»، وذلك على الرغم من أنه ليس عضواً في الحكومة الإسرائيلية المصغرة ولا حكومة الحرب ولم يؤدي الخدمة العسكرية.