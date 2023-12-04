في 6 خطوات سهلة.. اعرف قيمة فاتورة الكهرباء وادفعها إلكترونياً

بدأت عملية سداد فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر الجاري، وتتيح وزارة الكهرباء للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، تسهيلًا عليهم في إتمام السداد ومعرفة قيمة الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

ويخصص موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر «منصة الدفع الإلكتروني»، إمكانية اختيار الشركة التابع لها في المحافظات، وإدخال الاسم ورقم عداد الكهرباء الذي يتكون من 10 أرقام، ثم إجراء عملية البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء من خلال الضغط على الاستعلام عن الفواتير.

فيما حددت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، خلال منشورا لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للتمكن من الاستعلام عن الفاتورة الخاصة بشهر ديسمبر الجاري 2023، من خلال اتباع عدة خطوات كالتالي:

1- الدخول على موقع الشركة.

2- يضغط المشترك على قسم الخدمات.

3- اختيار خدمة الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

4- تحديد اسم المنطقة الخاصة بكل مواطن.

5- إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

6- الضغط على زر استعلام.

وأكّدت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنَّه بعد إتمام كل هذه الخطوات يستطيع المواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر ديسمبر الجاري 2023.