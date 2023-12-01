كيفية معرفة فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر برقم العداد.. 6 خطوات بسيطة

وفرت الشركة القابضة للكهرباء، عددًا من الآليات التي تمكن المشتركين من مستخدمي العدادات التقليدية، في الاستعلام عن قيمة استهلاك الكهرباء عن شهر ديسمبر الجاري 2023.

وكشفت الشركة القابضة عبر منشور رسمي على صفحتها بـ«فيس بوك»، الخطوات التي يجب أنّ يفعلها المشترك، للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر ديسمبر 2023، في جميع إدارات وفروع وشبكات توزيع الكهرباء بالمحافظات

خطوات الاستعلام عن فاتورة ديسمبر 2023

- زيارة موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

- اختيار «منصة الدفع الإلكتروني».

- إدخال رقم الهاتف.

- اختيار الشركة التابع لها في المحافظات.

- إدخال الاسم ورقم عداد الكهرباء الذي يتكون من 10 أرقام.

- إجراء عملية البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس الجاري 2023، من خلال الضغط على الاستعلام عن الفواتير.

شركات التوزيع التابعة للكهرباء

ويتبع الشركة القابضة للكهرباء، 9 شركات توزيع على مستوى المحافظات، وهي كالتالي: « شركة القناة - شركة البحيرة - شركة شمال القاهرة - شركة جنوب القاهرة - شركة مصر الوسطى - شركة مصر العليا - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا - شركة جنوب الدلتا».