قطع الكهرباء عن بعض مناطق الدقهلية وجنوب سيناء اليوم للصيانة

أعلنت عدة شركات كهرباء ووحدات محلية، اليوم الاثنين، قطع الكهرباء لإجراء الصيانة الدورية على محولات الكهرباء والمحطات التابعة لها خلال الفترة الصباحية وذلك لتقديم خدمة أفضل للعملاء.

وأهابت شركات الكهرباء والوحدات المحلية بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء بتوفير مغذ بديل فترة الانقطاع خاصة بالمستشفيات والمخابز والمحال الخدمية.

خريطة قطع الكهرباء اليوم

وتنشر «الوطن» خريطة قطع الكهرباء اليوم الاثنين بالمحافظات كالتالي:

أعلن اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين رئيس مدينة دهب قطع الكهرباء اليوم الاثنين لقيام شركة الكهرباء بإجراء بعض أعمال الصيانة بكشك كهرباء غزالة بمنطقة المشربة والممشى السياحي المطل على البحر بداية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة التاسعة صباحا.

أماكن قطع الكهرباء اليوم

كشفت رئاسة مركز ومدينة شربين، بمحافظة الدقهلية، فصل التيار الكهربائى اليوم الاثنين لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 5 صباحا حتى 9 صباحا، للصيانة الدورية في محولات الكهرباء بالمدينة، ليتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة شربين والقرى التابعة لها.