«التعليم» تحسم موقف المدارس غير المخصصة للجان من إجازة الانتخابات

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف انتظام الدراسة بالمدارس بجميع أنواعها (رسمية - خاصة - دولية)، خلال الفترة من 10-12 من ديسمبر، إذ قررت انتظام الدراسة بالمدارس غير المخصصة كلجان انتخابية، وذلك حرصًا على استمرار العملية التعليمية وعدم تعطيلها.

وأكدت الوزارة انتظام جميع المعلمين وكل العاملين بالمدارس خلال فترة انعقاد الانتخابات، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منتظم.

لا إجازة في اللجان الغير مخصصة للانتخابات

وشددت الوزارة على حضور وانتظام جميع المعلمين وكل العاملين بالمدارس، خلال فترة انعقاد الانتخابات، وتخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس التي تضم لجانا انتخابية في أقرب مدرسة لهم.

تجهيز اللجان الانتخابية

وترصد«الوطن» خلال السطور التالية أهم التعليمات بتجهيز اللجان الانتخابية بالمدارس المخصصة للانتخابات الرئاسية:

- تجهيز مقار اللجان الانتخابية داخليا وخارجيا.

- تجهيز اللجان الانتخابية وغرف الاقتراع.

- مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية.

- توافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع .

- توافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية .

- رفع المخلفات والقمامة داخل وخارج المدارس.

- صيانة وتأمين أعمدة الإضاءة العامة بمحيط المدارس وامام اللجان.

- رفع الانشغالات الموجودة أمام وبمحيط اللجان الانتخابية.

- تيسير سبل الراحة لإدلاء الناخبين بأصواتهم داخل لجان الانتخابات، وتمكينهم من أداء حقهم الدستوري في جو ديمقراطي يتسم بالحرية.