وصول جثمان الفنان أشرف عبد الغفور إلى مسجد الشرطة استعدادا لصلاة الجنازة

وصل جثمان الفنان أشرف عبد الغفور قبل قليل، إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، حيث تُقام صلاة الجنازة عليه بمشاركة عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

جنازة الفنان أشرف عبد الغفور

وكان الفنان أشرف عبد الغفور، وافته المنية مساء أمس عن عمر ناهز 84 عامًا، إثر تعرضه لحادث سير مروع بطريق الواحات مدينة السادس من أكتوبر، بصحبة زوجته السيدة «فاطمة»، ليرحل عن عالمنا متأثرًا بإصابته، فيما تتلقى زوجته العلاج داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي، حيث أصيبت بكدمة قوية في الصدر.

رحيل أشرف عبد الغفور

وخيم الحزن على الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، لتتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء، فيما تواجد وفد من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، داخل المستشفى أمس لإنهاء إجراءات خروج الجثمان.

وكان الفنان أشرف عبد الغفور شغل منصب نقيب المهن التمثيلية من عام 2012 إلى عام 2015، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وكان رئيسا للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.

من أعماله المسرحية «جلفدان هانم، سليمان الحلبي، ثلاث ليال، النار والزيتون، الملك لير»، ومن أعماله فى السينما «الشيطان، رجال في المصيدة، بلا رحمة، دعوة للحياة، صوت الحب، الشوارع الخلفية، لا شيء يهم».