قبل أشرف عبد الغفور.. الوسط الفني يفقد 23 مبدعا في 2023

حالة واسعة من الحزن الممزوج بالألم تسيطر على الوسط الفني وجمهور الفنان أشرف عبد الغفور، بعد خبر رحيله عن عمر يناهز الـ81 عاما، إثر تعرضه لحادث تصادم أليم مساء أمس، ليضاف بذلك اسم الفنان الكبير إلى قائمة تضم عدد من المبدعين الذين رحلوا عن عالمنا في 2023.

نجوم رحلو في 2023

ما بين التمثيل والإخراج والكتابة، شهد العام 2023 رحيل عدد كبير من المبدعين في مختلف المجالات، ولكن كانت اللحظات الأصعب في وفاة النجوم الشباب الذين رحلوا بشكل مفاجئ سواء بسبب حوادث سير أو أزمات قلبية، وكان آخرهم الفنان طارق عبد العزيز.

- طارق عبد العزيز

توفى الفنان طارق عبد العزيز يوم 26 نوفمبر الماضي، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة أثناء وجوده في «لوكيشن» مسلسل «وبقينا اتنين»، نقل على أثرها إلى المستشفى، ولكن لم تنجح جهود إنعاشه لفظ أنفاسه الأخيرة عن عمر يناهز الـ 55 عاما.

- عثمان محمد علي

رحل الفنان عثمان محمد علي يوم 12 نوفمبر عن عمر يناهز الـ88 عاما، وفقا لما أعلنه الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

- سهام عبد السلام

توفيت الفنانة والناقدة سهام عبد السلام في 17 أكتوبر 2023.

- محمد البطاوي

رحل الفنان الشاب محمد البطاوي بطل «مسرح مصر»، بشكل مفاجئ في 7 أكتوبر 2023، إثر تعرضه لأزمة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى، إذ كان يعاني من متاعب صحية في القلب، حاول الأطباء إنعاش القلب ولكن محاولاتهم باءت بالفشل.

- محمد فريد

توفى الفنان محمد فريد في 30 سبتمبر الماضي عن عمر يناهز الـ83 عاما، بعد إصابته بوعكة صحية، إذ كان يعاني الفنان الراحل من نقص حاد في الهيموجلوبين بالدم.

- أحمد سامي العدل

توفي المنتج والمخرج الشاب أحمد سامي العدل نجل الفنان سامي العدل، يوم 30 سبتمبر 2023 عن عمر يناهز الـ 35 عاما، وجاءت وفاته داخل المستشفى حيث كان يستعد لإجراء عملية جراحية.

- نجاح سلام

توفيت الفنانة نجاح سلام عن عمر يناهز 92 عامًا، يوم 28 سبتمبر 2023.

- أحمد عصام

توفى الفنان الشاب أحمد عصام أحد أعضاء فريق مسرحية «تشارلي»، في 23 سبتمبر الماضي، بعد تعرضه لحادث سير أثناء عودته من المسرح، وذلك عن عمر يناهز الـ 23 عاما.

- منير راضي

توفى المخرج منير راضي في 23 سبتمبر عن عمر يناهز الـ 80 عاما.

- أشرف مصلحي

رحل الفنان أشرف مصلحي في 17 سبتمبر 2023 بعد صراع مع مرض السرطان استمر لمدة عامين عن عمر يناهز الـ49 عاما.

- كريمان

رحلت الفنانة الكبيرة كاريمان عن عمر ناهز 86 عامًا، يوم 12 سبتمبر 2023، وذلك حسبما أعلن نجلها رجل الأعمال شيرين مهدي.

- منحة زيتون

توفيت الفنانة منحة زيتون، يوم 9 أغسطس، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 63 عاما.

- علاء عبد الخالق

رحل الفنان علاء عبد الخالق في 4 يوليو 2023، عن عمر يناهز الـ59 عاما، بعد صراع مع المرض دام لفترة طويلة.

- محمد الأدنداني

توفى الفنان النوبي محمد الأدنداني في 15 مايو 2023، حزنا على رحيل زوجته قبل شهر من وفاته، لم يتمكن من استكمال الحياة بدونها مما جعله يدخل في حالة كبيرة من الحزن على رحيلها الى أن لحق بها.

- مصطفى درويش

تسببت وفاة الفنان مصطفى درويش في حالة من الصدمة داخل الوسط الفني، إذ رحل الفنان في 1 مايو 2023، عن عمر يناهز الـ 43 عاما بعد تعرضه لآلم في عضلة القلب نقل على أثره إلى إحدى المستشفيات الخاصة، ولكن توقفت عضلة القلب تماما بعد دقائق من وجوده في قسم الطوارئ بالمستشفى.

- جميل المغازي

رحل المخرج الكبير جميل المغازي في يوم 24 يونيو 2023 عن عمر يناهز الـ84 عاما.

- شيرين الطحان

توفيت الفنانة والإعلامية شيرين الطحان في 7 أبريل 2023، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

- مجدي عبد الوهاب

رحل الفنان مجدي عبد الوهاب في 23 مارس 2023، وفقا لما أعلنه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

- أبلة فضيلة

رحلت الإذاعية الشهيرة ومقدمة برامج الأطفال فضيلة توفيق المعروفة بـ«أبلة فاضيلة»، عم عمر يناهز الـ94 عاما.

- لبنى محمود

رحلت الفنانة لبنى محمود بعد صراع مع المرض في 19 مارس 2023.

- شريفة فاضل

رحلت الفنانة الكبيرة شريفة فاضل يوم 5 مارس 2023 وذلك عن عمر ناهز الـ85 عاما.

- سلوى محمود

توفيت الفنانة سلوى محمود في 6 فبراير 2023 عن عمر يناهز الـ93 عاما.

- سميح منسي

توفى المخرج سميح منسي، يوم 25 يناير 2023 عن عمر يناهز الـ63 عاما.