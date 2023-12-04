«مستقبل وطن» ينظم 3 مؤتمرات اليوم لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

واصل حزب مستقبل وطن، اليوم الاثنين، تنظيم مؤتمرات جماهيرية حاشدة في مختلف المحافظات، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

وينظم حزب مستقبل وطن، 3 مؤتمرات اليوم الاثنين، ضمن سلسلة المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة التي يعقدها لدعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية

وتأتي المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة لحزب مستقبل وطن، اليوم الاثنين؛ لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية، أولها في قرية جولف بورتو مارينا بمدينة العلميين، محافظة مرسى مطروح، وذلك في تمام الساعة 4 مساءا.

وفي الساعة 5 مساءا، يعقد حزب مستقبل وطن، مؤتمرين على التوزاي، الأول لأمانة الصناعة والتجارة المركزية بالحزب برئاسة الدكتور سمير صبري أمين الصناعة والتجارة المركزية بالحزب، وذلك في فندق «كمبنسكي» بالتجمع الخامس؛ بينما المؤتمر الثاني في قاعة «الأوركيد» بمركز أسيوط؛ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

غرفة عمليات مستقبل وطن

يُشار إلى أنَّ حزب مستقبل وطن دشن غرفة عمليات مركزية موسعة، بهدف متابعة خطة دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إلى جناب التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي من المقرر انعقادها أيام 10- 11- 12 ديسمبر الجاري.