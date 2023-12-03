مصر وفلسطين إيد واحدة.. أبطال الكاراتيه يحملون أعلام «الشقيقتين» بمؤتمر مستقبل وطن

زين علم مصر رفقة نظيره الفلسطيني، المؤتمر الجماهيري لأمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، الذي انعقد في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، بحضور أبطال ولاعبي الاتحاد المصري للكاراتيه.

وحضر الأبطال الصغار للاتحاد المصري للكاراتيه، المؤتمر الجماهيري الحاشد، حاملين أعلام مصر وفلسطين دعما للقضية الفلسطينية، وتأكيدا على أن الشعب المصري بجميع نخبه يساندون القضية بكل السبل.

حضور كبير لأعضاء حزب مستقبل وطن

وشهد المؤتمر الجماهيري الحاشد لأمانة العمال والفلاحين، حضورا كبيرا من أعضاء حزب مستقبل وطن، وعدد من نواب وقيادات الحزب، ومؤيدي المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي من مختلف محافظات مصر.

وحضر المؤتمر أيضا عدد كبير من لاعبي الاتحاد المصري للكاراتيه، وبعض اللاعبين الرياضيين المؤيدين للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية.

ومن جانبه، قال محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، إن الاتحاد كان له نصيب الأسد في الأوسمة الرياضية من الطبقة الأولى نتيجة التفوق الرياضي وحصولهم على المراكز الأولى في بطولات العالم بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمته أمانة عمال وفلاحين حزب مستقبل وطن في صالة 2 باستاد القاهرة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اهتم بالرياضات والألعاب الفردية التي لم تكن تلقى اهتماما خلال السنوات الماضية.