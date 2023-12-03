«مستقبل وطن» بالدقهلية ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة الدقهلية مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في مدينة الجمالية، وتوافد الآلاف من المواطنين لمساندة الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024 بحضور عدد من القيادات ولفيف من الشخصيات العامة بالمحافظة.

يوم الانتخابات سنرد الجميل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

قال المهندس كمال عطاالله، أمين الجمالية بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، خلال المؤتمر، يوم الانتخابات سنرد الجميل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لأنه يستحق وهو الأجدر بقيادة البلاد خلال هذه الفترة السيسي أعاد لمصر قوتها وهيبتها من جديد، ولن ننسى المعاناة التي كانت تعيشها مصر وجميعنا خائف من النزول من منزله بسبب الفوضى العارمة التي كانت تشهدها البلاد، وضحى بحياته ووقف بجانب الشعب المصري.

تسليط الضوء على القضايا والملفات الهامة

وأضاف المهندس عبد اللطيف، أمين الشباب بحزب مستقبل وطن بالجمالية، خلال المؤتمر، من يصدق أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أحدث تطويرات هائلة وسلط الضوء على القضايا والملفات الهامة والشائكة وأهمها تمكين الشباب وتوفير فرص العمل لهم، وأصبحوا يتقلدون مناصب عليا ومناصب قيادية.