السقا ودينا الشربيني والسعدني يصلون إلى مسجد الشرطة لحضور جنازة أشرف عبدالغفور

وصل الفنانان أحمد السقا ودينا الشربيني قبل قليل، إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، حيث تُقام صلاة الجنازة على الفنان أشرف عبد الغفور، الذي وافته المنية مساء أمس.

صلاة الجنازة على الراحل أشرف عبد الغفور

وقبل قليل، وصلت دنيا سمير غانم بصحبة زوجها رامي رضوان، والفنانين أحمد حلمي، ووفاء عامر، وبشرى، وأحمد صلاح السعدني، وأيمن عزب وآخرين، كما حرص على الحضور الفنانين إياد نصار، داليا البحيري، طارق النهري، هنا شيحة.

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

حرص عدد من الفنانين على توديع الفنان أشرف عبد الغفور، منهم الفنان أحمد الشامي وسيد رجب، ومحمد ممدوح وعدد آخر من النجوم.