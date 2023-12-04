انقطاع المياه عن قرية منقباد بأسيوط للصيانة اليوم.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، انقطاع المياه عن قرية منقباد مركز أسيوط، لإجراء بعض أعمال الصيانة في محطة صرف صحي محطة منقباد، لمدة 5 ساعات، من الساعة 12 مساء اليوم الاثنين حتى الساعة 5 صباح غد الثلاثاء، وذلك لتطهير البيارة الرئيسية.

توفير احتياجات المياه

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، في بيان، المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المحطة عن الخدمة، مؤكدة أنها ستعمل على توفير سيارات مياه مجانية للمواطنين، في المناطق المتأثرة بضعف المياه خلال الساعات المقبلة.

فتح قنوات التواصل

وأعلنت الشركة أن جميع قنوات التواصل متاحة أمام المواطنين، لاستقبال الشكاوى الإلكترونية، وعلى أتم الاستعداد لتلقي أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه، والتعامل معها على الفور، وأكدت الشركة أنه سيتم إرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياجات طوال فترة ضعف المياه.