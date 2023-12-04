وزير التجارة يبحث مع نظيره التركي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة باجتماعات الدورة الوزارية الـ39 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري «الكومسك» التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت بمدينة إسطنبول التركية.

وعقد وزير التجارة، لقاء ثنائيا مع الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

وأكّد الوزيران أهمية البناء على نتائج الزيارات المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الماضية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والتركي على حد سواء.

كما أشار وزير التجارة، إلى أهمية جذب المزيد من الشركات التركية للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل حزم الحوافز غير المسبوقة التي توفرها الدولة المصرية للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية.

كما التقى وزير التجارة مسئولي شركة كودشاك فارما احدى كبريات شركات الدواء التركية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتعميق الصناعات الدوائية وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الدوائية وإنتاج الأدوية الهامة للوفاء باحتياجات السوق المصري.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار الترويج للفرص الاستثمارية التي حددتها وزارة التجارة والصناعة لتعميقها، وكذا في ضوء تكليفات الوزير لمكاتب التمثيل التجاري في الخارج بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري.