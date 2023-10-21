وزير التجارة والصناعة ينعى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية

نعى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، المغفور له بإذن الله اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.

الوزير: مصر فقدت واحدا من أخلص أبنائها

وقال الوزير إن مصر فقدت واحداً من أخلص أبنائها وقامة كبيرة أثبتت جدارة في المجال العسكري والإداري، حيث تدرج في الرتب والمناصب العسكرية قبل ترقيته لمنصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.

ويتقدم سمير بخالص العزاء لأسرة الفقيد في مصابها الأليم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.