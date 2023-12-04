رئيس مركز قوص بقنا يتابع جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية

أجرى الدكتور قدري الشعيني، رئيس مركز ومدينة قوص، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية لعدد من المدارس المخصصة كلجان انتخابية بالمدينة وقرى المجلس.

ورافقه خلال الجولة، عبدالله القباني، مدير عام إدارة قوص التعليمية، وفراج الوحش وهبة الفولي، نائب رئيس المركز، ومحسب حساني، نائب رئيس مجلس أمناء الإدارة، وعلي حزين، مدير إدارة الخدمات، المشرف على المقار الانتخابية، وعزت الشريف، مدير العلاقات العامة، وهبة العويضي، رئيس قسم التعليم الخاص.

تفقد لجان الانتخابات الرئاسية في قنا

واستهدفت زيارة اليوم مدارس معركة التحرير وقوص الثانوية العسكرية، وشركة السكر الثانوية بنات ونجع اليمني الابتدائية والحلة الابتدائية، بالإضافة إلى تفقد جاهزية مدرسة شركة السكر الإعدادية والمخصصة كلجنة عام للفرز، وحتى ظهور نتيجة الجولة.

وتفقد «الشعيني»، بحسب بيان صحفي، خلال جولته الميدانية، الجاهزية الخدمية للمدارس، وكفاءة الإضاءة ليلا، وأماكن ودورات المياه، وأماكن انتظار الناخبين، وأثاث مقر عمل اللجنة القضائية المشرفة على عملية الانتخاب.

وأكد أن تعليمات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جاءت صريحة بضرورة متابعة التجهيز الخدمي للجان الانتخابات الرئاسية، في الاستحقاق الجاري، المزمع عقده في العاشر من ديسمبر الجاري، ويستهدف 299 ألف صوت انتخابي بالمدينة وقرى المركز، يدلون بأصواتهم فى 53 لجنة، منها 47 مدرسة.