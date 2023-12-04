«مصر أكتوبر» يدشن نموذج محاكاة عن كيفية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

اعلنت أمانة التدريب والتثقيف بحزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتور دعاء زهران، تدشين نموذج محاكاة اللجنة الانتخابية، وذلك تحت شعار «نحو عملية انتخابية صحيحة»، برعاية الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب.

توضيح ضوابط الانتخابات

وأوضحت أن الهدف من نموذح المحاكاة توضيح الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها، والالتزام بتنفيذها خلال الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها في الداخل يوم الأحد المقبل، بالإضافة إلى تدريب المواطنين على كيفية اختيار المرشح في هذه الانتخابات بطريقة صحيحة.

وأضافت أمين أمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، أن المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية هو واجب وطني على كل مواطن مصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وشددت على ضرورة مشاركة المرأة المصرية بكثافة في هذه الانتخابات، لأنها تعكس صورة مشرفة، وتدل على وعي وإدراك المرأة المصرية لواجبها تجاه وطنها.