توزيع 20 ألف شنطة سلع غذائية مدعمة ضمن مبادرة خفض الأسعار في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في توفير السلع الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة، بالتعاون مع مديرية التموين، وطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة، فضلًا عن التوسع في منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية ضمن مبادرة «خفض الأسعار»، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق.

طرح 3 آلاف شنطة سلع غذائية

وفي هذا السياق، طرحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 3 آلاف شنطة سلع غذائية بسعر 100 جنيه للشنطة، تحتوى على «سكر وأرز ومكرونة وملح وشاي»، لتوزيعها على المواطنين بقرى بني أحمد ودمشير وطوخ الخيل، وذلك بالتنسيق مع مديريتي التموين والتضامن، إلى جانب توزيع شنط سلع غذائية بأسعار مخفضة على أهالي منطقة روضة محفوظ ومدينة العمال، كما تم في سمالوط توزيع 12 ألف شنطة سلع غذائية مدعمة بالمنفذ الرئيسي بالإدارة الزراعية بجوار موقف المنيا في حي شمال المدينة، إلى جانب توزيع شنط سلع غذائية مدعمة بمنفذي قريتي شلقام وصندفا بمركز بني مزار.

تكثيف الحملات الرقابية

وفي مركز مطاي، تم توزيع 900 شنطة مواد غذائية مدعمة لقرية إبوان مع تكثيف الحملات الرقابية في المركز، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وإدارة التموين وكل الجهات المعنية، للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، وإعلان أسعار المنتجات بوضوح، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار، وتم تحرير 11 محضرًا تموينيًا، منها 6 محاضر ذبح خارج المجازر و5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووزعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، 5 آلاف شنطة مواد غذائية مدعمة على أهالي المدينة وقريتي دلجا وبني حرام، كما نفذت حملة تموينية لمتابعة الأسواق ومراقبة الأسعار، حيث تم المرور على المحال التجارية والسوبر ماركت ومنافذ بيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بالمدينة، للتأكد من عدم احتكار السلع الغذائية والالتزام بالأسعار المحددة، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر ما بين عدم إعلان الأسعار وعدم وجود شهادة صحية.