ينخفض إلى 27 جنيها.. وزير التموين يعلن موعد انفراجة أزمة السكر

تشهد أسعار السكر في الأسواق المحلية والسلاسل التجارية، انخفاضا قريبا خلال أيام، وتحديدا بدءا من يوم 15 ديسمبر الجاري، وفقا لتصريحات أدلى بها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والذي أكد أن أسعار السكر ستشهد انفراجة قوية منذ منتصف شهر ديسمبر الجاري.

انخفاض أسعار السكر

وتنخفض أسعار السكر في الأسواق وفق تصريحات وزير التموين إلى 27 جنيها، ليكون مساويا لسعر السكر في مبادرة تخفيض الأسعار والتي انطلقت في منتصف أكتوبر الماضي وتستمر حتى منتصف أبريل المقبل بأسعار مخفضة للمواطنين للسلع الأساسية وخاصة الزيت والسكر والأرز والمكرونة في المنافذ والسلاسل المشتركة في مبادرة تخفيض الأسعار.

وكشفت مصادر في وزارة التموين أن الأسواق ستشهد ضخ كميات مكثفة من السكر خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد انتهاء شركات السلع التابعة لوزارة التموين من تعبئة 14 ألف طن من السكر تمهيدا لضخهم في الأسواق وسلاسل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ.

سعر السكر في التموين

واستقر سعر السكر في التموين لجميع المواطنين المستفيدين من الدعم حاملي البطاقات التموينية عند 12.60 جنيه، دون تحريك في سعره مساويا لسعر السكر المدعم طوال الأشهر الماضية، وبنفس حصة البطاقة من السكر التي تبلغ صرف كيس واحد لكل فرد على البطاقة وبحد أقصى 6 أكياس للبطاقة الواحدة.

حصة بطاقة التموين من الدعم

وبدأت منافذ بقالي التموين منذ الساعة التاسعة صباح الجمعة 1 ديسمبر، صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات التموينية المستحقة لهم عن شهر ديسمبر، وفقا لحصة كل بطاقة من السلع والتي تتحدد بناء على عدد الأفراد المدرجين على البطاقة، إذ يحصل كل فرد على سلع بقيمة 50 جنيها حتى الفرد الرابع، في حين يتم صرف 25 جنيها فقط بدءا من الفرد الخامس.