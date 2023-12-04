تفاصيل إتاحة برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلوم في المنيا

أعلنت كلية العلوم بجامعة المنيا عن البرامج المتاحة للدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2023 بنظام الساعات المعتمدة.

البرامج المتاحة بنظام الساعات المعتمدة

وقال مسئول في كلية العلوم جامعة المنيا، فضل عدم ذكر أسمه في تصريحات لـ«الوطن»، إن البرامج المتاحة بنظام الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الثاني هي: جيولوجيا، كيمياء حيوي، كيمياء، ميكروبيولوجي، علم الحيوان، علم النبات، الفيزياء، الرياضيات، علوم الحاسب.

كما تشمل البرامج الجديدة التي تم الإعلان عنها في هذا الفصل الدراسي ما يلي: كيمياء فرعي وميكروبيولوجي، ميكروبيولوجي فرعي كيمياء، رياضيات فرعي علوم حاسب، علم النبات فرعي كيمياء، فيزياء فرعى كيمياء، جيولوجيا فرعي كيمياء، حاسب فرعي رياضيات، حيوان فرعي كيمياء، فيزياء فرعي علوم حاسب.

مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية

وتهدف هذه البرامج الجديدة إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل في مجالات العلوم المختلفة، كما أنها تفتح أمامهم فرصاً جديدة للدراسة والبحث العلمي، إذ أوضح بيان أصدرته جامعة المنيا في وقت سابق أن هذه البرامج الجديدة تأتي في إطار سعي الجامعة إلى مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وتوفير تعليم عالي الجودة يلبي احتياجات سوق العمل، كما أن هذه البرامج الجديدة تهدف إلى تحقيق أهداف الكلية المتمثلة في إعداد كوادر علمية متميزة في المجالات العلمية المختلفة، وتأهيلهم لسوق العمل.

وتسعى كلية العلوم في جامعة المنيا إلى التوسع في البرامج الدراسية المتاحة بنظام الساعات المعتمدة، وذلك لتلبية احتياجات الطلاب الراغبين في الدراسة بنظام التعليم المستمر، وتستقبل الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج الجديدة بمقر الكلية في مدينة المنيا.