كل ما تريد معرفته عن المدارس الرسمية الدولية «IPS»

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة للمدارس الرسمية الدولية IPS، تفاصيل الدراسة وعدد المدارس ومميزات الالتحاق بالمدارس، مشيرا إلى أن عدد المدارس الرسمية الدولية وصل إلى 25 مدرسة، لافتة إلى أنها تسعى إلى التوسع في عدد المدارس، وذلك بالتعاون مع مؤسسة أصحاب المدارس الدولية في مصر.

خريطة المدارس الرسمية الدولية ips

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر، أنها سعت إلى توسيع تجربتها في التعليم الحكومي الدولي، حرصاً منها على تلبية جزء من حجم الطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذه النوعية من المدارس الرسمية الدولية IPS والتي تطبق المناهج البريطانية.

وأوضحت خريطة المدارس الرسمية الدولية ips، والبالغ عددها 25 مدرسة في 12 محافظة هي (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، بورسعيد، كفر الشيخ، دمياط ، البحيرة، القليوبية، الوادي الجديد) .

الأهداف العامة للمدارس الرسمية الدولية

- توفير فرصة تعليمية متميزة ذات جودة عالية للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة للراغبين في تعليم دولي بأسعار مقبولة.

- توفير فرص لتحسين دخـل المعلمين المتميزين من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممن لديهم خبرة في التدريس بالمدارس الدولية .

- بناء قدرات المعلمين من خلال العمل بمدارس المشروع و التنمية المهنية الذاتية للمعلمين.

- أتيحت فرصة أمام الطلاب للالتحاق بالمدارس الرسمية الدولية حتي بلغ عددهم ما يزيد عن (10000 طالب هذا العام وذلك من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي.

- توفر لدى المدارس الرسمية الدولية (IPS) كادرا من المديرين والمعلمين المدربين ممن لديهم خبرة في التعامل مع المناهج الدولية (IG)، حيث بلغ عدد المديرين 25 مدير مدرب كفء وعدد يصل إلى ما يزيد عن 1000 من المعلمين.

- المساعدة في تحسين دخل المديرين والمعلمين من العاملين بالتربية والتعليم من خلال تقديم حافز الأداء الخاص بالعمل في المدارس الرسمية الدولية (IPS).