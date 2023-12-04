صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة «سديروت» بغلاف غزة كتب: منتصر سليمان 03:17 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023 قطاع غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بانطلاق صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة سديروت بغلاف غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة رشقات صاروخية تستهدف مستوطنات سديروت وعسقلان في غلاف غزة جنود إسرائيليون يطلقون النار على قائدهم في غلاف قطاع غزة.. اعرف السر إعلام فلسطيني: صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة وجنوب عسقلان رشقة صاروخية جديدة تستهدف بعض مستوطنات غلاف غزة الفصائل الفلسطينية تقصف كيسوفيم في غلاف غزة برشقة صاروخية مكثفة رشقة صاروخية تنطلق من غزة باتجاه مستوطنات غلاف القطاع محمد عبدالجواد يكتب: مستوطنات غلاف غزة.. طعام مرويّ بالدم! غلاف غزة قطاع غزة فلسطين هدنة انسانية بقلم منتصر سليمان