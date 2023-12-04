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صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة «سديروت» بغلاف غزة

كتب:

منتصر سليمان
03:17 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بانطلاق صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة سديروت بغلاف غزة.

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بقلم منتصر سليمان