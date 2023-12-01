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الفصائل الفلسطينية تقصف كيسوفيم في غلاف غزة برشقة صاروخية مكثفة

كتب:

شروق مراد
02:43 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
غزة.. أرشيفية

غزة.. أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنّ الفصائل الفلسطينية قصفت كيسوفيم، في غلاف غزة برشقة صاروخية مكثفة.

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