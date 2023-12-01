الفصائل الفلسطينية تقصف كيسوفيم في غلاف غزة برشقة صاروخية مكثفة كتب: شروق مراد 02:43 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023 غزة.. أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنّ الفصائل الفلسطينية قصفت كيسوفيم، في غلاف غزة برشقة صاروخية مكثفة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 5 جنود بعد سقوط قذائف على نير عوز قرب غزة الفصائل الفلسطينية تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية دون طيار وسط غزة العاهل الأردني: يجب التصدي للخطر الحقيقي لانعدام الأمن الغذائي في غزة «التضامن»: مصر أرسلت 22 ألف طن مساعدات لقطاع غزة استشهاد 54 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ انتهاء الهدنة غزة فلسطين قصف شهداء بقلم شروق مراد