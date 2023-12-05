«التعليم» تكشف مواصفات امتحان الدراسات لطلاب رابعة وخامسة وسادسة ابتدائي
كتب:
أميرة فكري
08:13 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية - طلاب
كشفت وزارة التربية والتعليم، عن مواصفات وتوزيع الأسئلة لمادة الدراسات الاجتماعية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، لامتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، المقرر أن ينطلق منتصف يناير المقبل وفق الخريطة الزمنية للعام الحالي.
مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية
- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب.
- أن تشمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي تاريخ الامتحان».
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها، حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والمطبعية).
- أن تكون المواد التعليمية المصاحبة للامتحان «الخرائط - الجداول - الرسوم البيانية واضحة وسليمة علميا وفنيا».
- المعلومة الإثرائية لا تدخل في أسئلة الامتحان «الأرقام - الإحصائيات - التواريخ» ليست أهدافا اختبارية.
- الزمن المخصص للامتحان لصفوف الصف الرابع والخامس والسادس «ساعة ونصف».
- أن تضم الورقة الامتحانية أسئلة موضوعية ومقالية حسب القرارات الوزارية، يجيب عليها الطلاب.
- تتيح الورقة الامتحانية فرصة للمراجعة، على أن تكون درجات الورقة الامتحانية من 30 درجة.
- تتضمن الورقة الامتحانية أسئلة لقياس مهارة قراءة الخريطة.