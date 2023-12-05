«التعليم» تكشف مواصفات امتحان الدراسات لطلاب رابعة وخامسة وسادسة ابتدائي

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن مواصفات وتوزيع الأسئلة لمادة الدراسات الاجتماعية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، لامتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، المقرر أن ينطلق منتصف يناير المقبل وفق الخريطة الزمنية للعام الحالي.

مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب.

- أن تشمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي تاريخ الامتحان».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها، حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والمطبعية).

- أن تكون المواد التعليمية المصاحبة للامتحان «الخرائط - الجداول - الرسوم البيانية واضحة وسليمة علميا وفنيا».

- المعلومة الإثرائية لا تدخل في أسئلة الامتحان «الأرقام - الإحصائيات - التواريخ» ليست أهدافا اختبارية.

- الزمن المخصص للامتحان لصفوف الصف الرابع والخامس والسادس «ساعة ونصف».

- أن تضم الورقة الامتحانية أسئلة موضوعية ومقالية حسب القرارات الوزارية، يجيب عليها الطلاب.

- تتيح الورقة الامتحانية فرصة للمراجعة، على أن تكون درجات الورقة الامتحانية من 30 درجة.

- تتضمن الورقة الامتحانية أسئلة لقياس مهارة قراءة الخريطة.