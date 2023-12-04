«التعليم» توجّه المدارس بالاستعداد للعرس الانتخابي

ذكرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنّها وجّهت القوافل التعليمية هذا الأسبوع بقيادة سُمَيَّة الخَطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إلى إدارتي أبو النمرس التعليميّة وكرداسة لمتابعة مدارس التعليم العام بمختلف المراحل «ابتدائي – إعدادي – ثانوي»، لمتابعة سَيرِ العمليّة التعليميّة والتوجيه المالي والإداري والسجلات.

الاستعدادات للعرس الانتخابي

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، في بيان لها، أنّ القوافل التعليمية تابعت استعدادات العرس الانتخابي وضرورة توجيه الجميع للمشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم من أجل مصر ومستقبل أولادنا.

ووجّهت سُمَيَّة الخَطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعليماتها بضرورة إزالة السلبيّات ومعالجتها وبذل أقصى الجهود لحلّ المُشكلات التي تُعاني منها المدارس وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لاستقرار العملية التعليمية بمختلف المدارس وضرورة نشر الوعي الانتخابي ومشاركة الجميع في الاستحقاق الدستوري.