محافظ بورسعيد: تجهيز 65 لجنة في 7 أحياء ببورفؤاد استعدادا لانتخابات الرئاسة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها، رافقه الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم، و رؤساء الأحياء، و مديرو المدارس التي سوف تشهد الانتخابات.

64 لجنة انتخابية ببورسعيد

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة انتهت من إعداد المقرات الانتخابية كافة، لاستقبال الناخبين ببورسعيد، والبالغ عددهم نحو 533 ألفًا و533 ناخبًا، موزعين على 64 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى 4 لجان للمغتربين.

وخلال جولته، تفقد اللجان الانتخابية داخل مدارس «القناة الابتدائية - علي مبارك الابتدائية - بورسعيد الإعدادية للبنين - بورسعيد الإعدادية بنات -أكتوبر الثانوية بنات - مدرسة المهندس علي سليمان - مدرسة التوكيلات الملاحية الابتدائية»، مؤكدًا تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين أجهزة المحافظة كافة والأجهزة والإدارات المختصة.

التنسيق بين رؤساء الأحياء

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء ومديري المدارس، لاستكمال أعمال تجهيز المقار الانتخابية، مشيرًا إلى مراجعة أعمال الصيانة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وطفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية.

وأكد ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية.

كما شدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء، برفع جميع الإشغالات في محيط اللجان، وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أنّ المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أنّ يدرك أنّ مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.