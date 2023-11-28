محافظ بورسعيد يوجه بالإسراع في تشغيل المجمع الصناعي.. «يوفر آلاف فرص العمل»

وجّه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالإسراع في معدلات العمل وتكثيف الجهود لتشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت، الذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة، ويٌساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية تخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري.

جاء ذلك، خلال ترأس اللواء عادل الغضبان، اجتماعًا، اليوم، مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمصانع والمستثمرين، بحضور مجلس إدارة المنطقة الصناعية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

افتتاح المجمع الصناعي

وتابع محافظ بورسعيد، سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ضمن خطة المحافظة لسرعة افتتاح وتشغيل المجمع الصناعي قبل نهاية العام الحالي، في إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية، إذ تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة من أجل توفير فرص عمل لشباب المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة أصبحت تستقبل مستثمرين من داخل مصر وخارجها لتنفيذ استثمارات عملاقة على أرض بورسعيد، بعد التطور الكبير في البنية التحتية بالمحافظة، و تنفيذ خطوات التنمية المستدامة على أرضها.

يذكر أنّ محافظة بورسعيد، قد شهدت تطورا كبيرا في المجال الصناعي وزادت أعداد المصانع الذي كانت متواجدة فقط بالمنطقة الحرة للاستثمار، حتى خرجت عن كوردون المدينة، إلى جنوب المحافظة وشملت صناعات متنوعة ثقيلة وخفيفة منها الملابس الجاهزة وضفائر وإطارات السيارات والزيوت.