بـ300 عمل فني.. أشرف عبد الغفور يصنع مسيرة فنية استثنائية

صوته الرخيم وأدائه الرصين، وتعبيرات وجهه المُعبرة، كانت سببا وراء لمعان اسمه في سماء الفن، منذ نعومة أظافره، كان الفن يجري بشريان دمه، ليتجه الفنان أشرف عبد الغفور، إلى دراسة التمثيل من خلال المعهد العالي للفنون المسرحية، ويصقل الموهبة بالدراسة.

وجوه الفنان أشرف عبد الغفور في الدراما

تنوعت أدوار أشرف عبد الغفور بين «الشرير» و«الطيب» و«القائد» و«الفقير»، خلال مسيرة فنية تخطت الـ نصف قرن، قدم من خلالها أكثر من 300 عمل فني، بين المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما، ليظل الفنان أشرف عبد الغفور، علامة بارزة في تاريخ الفن المصري.

أهم أعمال الفنان أشرف عبد الغفور

قدم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، عددا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة، خاصة الأعمال التليفزيونية، من أبرزها مسلسل «زيزينيا»، إذ قدم شخصية «الريس طوبجي»، وهو من المناضلين ضد الإنجليز، وكان أحد المشاركين في جماعة سرية لخطف الإنجليز.

أبرز أدوار الفنان أشرف عبد الغفور

ودوره المتألق خلال مسلسل «القاهرة والناس»، حيث قدم دور الشقيق المتطلع «سامي»، أمام الفنان نور الشريف وصفية العمري، وهو يعتبر أحد أهم مسلسلات التليفزيون والذي استمر عرضه حوالي خمس سنوات.

قدم شخصية «حكم» الشقيق الشرير الذي يقع تحت سلطة شقيقه الأكبر، واستغل فرصة مرض شقيقه في السيطرة على العائلة، وقد أبدع المؤلف ناصر عبد الرحمن في كتابته من خلال مسلسل «جبل الحلال» بطولة الفنان محمود عبد العزيز.