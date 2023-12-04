أول رد فعل لزوجة أشرف عبد الغفور بعد علمها بوفاته | عاجل

أصيبت زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور بكدمات ورضوض جراء حادث السير الذي أودى بحياة زوجها، مساء أمس الأحد، بمنطقة الشيخ زايد، حيث جرى نقلها إلى مستشفى شيخ زايد التخصصي للوقوف على طبيعة حالتها الصحية.

وقالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية لزوجة أشرف عبدالغفور مطمئنة وتشهد تحسناً كبيراً، مضيفة أنها ما زالت تخضع للرعاية الطبية لحين الاطمئنان عليها بشكل كامل.وأكدت نهال عنبر أنه تم إبلاغ زوجة أشرف عبدالغفور برحيل زوجها، متابعة بقولها: «ربنا يصبرها».

بكاء زوجة أشرف عبدالغفور بعد علمها برحيل زوجها

وكشف مصدر من داخل المستشفى لـ «الوطن» أن الزوجة دخلت في حالة من البكاء الشديد عقب علمها بنبأ وفاة زوجها، خاصة أنها لم تكن تعلم بوفاته إلا قبل ساعات معدودة.

تفاصيل جنازة الفنان أشرف عبدالغفور

وشُيعت جنازة الفنان أشرف عبدالغفور من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، اليوم الأثنين، بعد صلاة الظهر، وحضر الجنازة عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وكل من حنان مطاوع، سيمون، وفاء عامر، أحمد السعدني، أحمد السقا، أحمد حلمي، هنا شيحة، نهال عنبر، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان وكوكبة من النجوم.