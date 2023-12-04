«الاتحاد الديمقراطي» يشيد بإقبال المصريين بالخارج على التصويت في الانتخابات

أشاد حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، بالمشهد المتحضر الذي خرج به أبناء الجالية المصرية خلال عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، والتي يتنافس فيها 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية.

تلبية لنداء الوطن

وأضاف خلال تصريحات لـ«الوطن» أن مشاركة أبناء الجالية المصرية المقيمين خارج مصر في الاستحقاق الدستوري المتعلق بالتصويت بالعملية الانتخابية جاءت تلبية لنداء الوطن، وتؤكد أن الفطرة الوطنية المغروسة بنفوس جموع المصريين ما زالت عالقة في قلوبهم، إذ ضرب اصطفافهم أمام صناديق الاقتراع أروع الأمثلة في المحبة الوطنية والعش لتراب الوطن.

وتابع: «المشاركة الكبيرة التي قام بها المصريون في الخارج خلال عملية التصويت بالإنتخابات الرئاسية، تؤكد أنهم على توعية بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وعلى دراية كاملة بما تشهده مصر بطفرة تنموية».