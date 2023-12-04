حزب الريادة: مشاركة المصريين في الانتخابات تؤكد عزمهم على مواصلة الإنجازات

أشاد كمال حسانين، رئيس حزب الريادة، بمشاركة أبناء الجالية المصرية في خارج مصر بمختلف دول العالم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي يتنافس فيها 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية لولاية رئاسية مدتها 6 سنوات.

المشاركة في العملية الانتخابية

وقال كمال حسنين، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن الاصطفاف المشرف الذي شهدته القنصليات والسفارات خلال الثلاث أيام الماضية من قبل المصريين المقيمين بالخارج للمشاركة بالعملية الانتخابية يؤكد أنهم حافظين لفضل الوطن عليهم، وأن مصر تعيش في قلب كل مواطن منهم، وأنهم رهن إشارة البلاد في كل لحظة وكل آن وأنهم لم ولن يتوالوفي تلبية نداء بلادهم.

الانتخابات الرئاسية في الخارج

وتابع رئيس حزب الريادة قائلا: «نزول أبناء الجالية المصرية في خارج مصر يؤكد على أنهم ليسوا ببعداء عن حركة التنمية الشاملة والإنجازات التي شهدتها البلاد على مدار الفترة الماضية، ويشيرعلى درايتهم بكل شيء لا سيما علاقات مصر الخارجية المؤكد بأنهم لمسوا ثمارها عن قرب شديد».