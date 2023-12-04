الطيران الإسرائيلي يقصف مخبزا وجمعية للأيتام بدير البلح وسط قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الطيران الإسرائيلي قصف مخبزا وجمعية للأيتام بدير البلح وسط قطاع غزة.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية.

وسمحت الهدنة - التي استمرت 7 أيام - بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.