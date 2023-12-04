«وفا»: استشهاد أردني وإصابة شقيقه جراء القصف على قطاع غزة 

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» باستشهاد مواطن أردني وإصابة شقيقه، جراء القصف على قطاع غزة من جانب طائرات الاحتلال.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية استشهاد وإصابة مواطنين أردنيين في غزة، مؤكدة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة، تابعت تعرض مواطن أردني وأفراد عائلته لقصف من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

الأردن على تواصل مع أهل المواطن

وأكد السفير سفيان القضاة، الناطق الرسمي باسم الوزارة، التواصل مع عائلة المواطن، إذ أفاد بتعرض منزله للقصف، ما أدى لاستشهاد وإصابة أثنين موضحاً أن المصاب في حالة غيبوبة ويتلقى العلاج في المستشفى المعمداني بقطاع غزة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، أنهم يتابعون حالة المواطن وابنه المصاب، وجاري إجراءات نقلهم لتلقي العلاج في المستشفى الميداني الأردني. فيما مّل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المواطنين الأردنيين الذين لم يتمكنوا من الخروج من القطاع.